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Vali Baruş, kiraz hasadına katıldı

Isparta genelinde kiraz hasadında artık yavaş yavaş sona yaklaşılırken yaylalarda ise hasat bereketi yeni başlıyor. Kiraz hasadının başladığı yerlerden biri de Yakaören köyü.

ISPARTA 02.07.2022, 16:00
Vali Baruş, kiraz hasadına katıldı

Isparta genelinde kiraz hasadında artık yavaş yavaş sona yaklaşılırken yaylalarda ise hasat bereketi yeni başlıyor. Kiraz hasadının başladığı yerlerden biri de Yakaören köyü.

Isparta Valisi Aydın Baruş, merkeze bağlı Yakaören köyünde yayla şartlarında başlayan kiraz hasadına katıldı.

Merkezde kiraz hasatı biterken Yakaören köyü yaylasında 1400 rakımda kiraz üretimi gerçekleştiriliyor. Isparta Valisi Aydın Baruş, Yakaören Köyü Muhtarı Ömer Kırtay ile birlikte yaylada devam eden kiraz hasadına katıldı. Vali Baruş kiraz bahçesinde dalından kiraz topladı, ardından ise toplanan kirazları seçme işlemi yapan vatandaşlarla sohbet ederek kolaylıklar diledi.

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