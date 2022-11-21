Uyuşturucu madde ile yakalanan 4 şahıs tutuklandı

Isparta’da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şahıs tutuklandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya’dan Uluborlu ve Senirkent ilçelerine uyuşturucu madde getirileceğinin tespit edilmesi üzerine 20 Kasım günü saat 08.30 sıralarında şüpheli otomobil Uluborlu ilçesi Dinar Çapalı köyü tali yolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada 95 gram eroin ve 8 gram metamfetamin olmak üzere toplam 103 gram narkotik madde ele geçirilirken, araçta bulunan M.G. (33), K.S. (28), H.T.T. (47) ve H.H.M. (28) gözaltına alındı. 4 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.