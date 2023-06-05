Uluslararası Gül Festivali Merve Özbey konseriyle sona erdi

Isparta Uluslararası Gül Festivali dolu dolu geçen etkinliklerin ardından sevilen sanatçı Merve Özbey konseriyle sona erdi. Merve Özbey, şarkılarını kendisini dinlemeye gelen binlerce Ispartalılarla birlikte söyledi.

Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi işbirliğinde 2-4 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve renkli görüntülere sahne olan Isparta Uluslararası Gül Festivali sona erdi. 2 Haziran Cuma günü gülü şehre getiren ve şehrin gül ile marka olmasına vesile olan Müftüzade Gülcü İsmail Efendi’nin kabri başında dualarla anılmasının ardından Gül Koşusu ve Gül Korteji ile başlayan Isparta Uluslararası Gül Festivali’nde çocuklara ve yetişkinlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Oluşturulan festival alanında çocuklara yönelik atölye çalışmaları yapılırken, canlı müzik dinletileri sunuldu, minyatür halı dokuma, ahşap oymacılığı gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi. Festivalin ilk günü sanatçı Mustafa Ceceli, 2.günü DJ Suat Ateşdağlı ve sanatçı Ekin Uzunlar, alanı dolduran binlerce vatandaşa müzik ziyafeti sundu.

Isparta Uluslararası Gül Festivalinin 3.gününde de festivalin en anlamı etkinliklerinden birisi olan gül bahçeleri ziyareti ve gül hasadı gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı misafirler Güneykent Beldesinde gül hasadı gerçekleştirirken, gülün yolculuğuna tanıklık etti. Akşamında ise sevilen sanatçı Merve Özbey, Isparta halkıyla buluştu. Alanı dolduran binlerce vatandaş Merve Özbey ile birlikte şarkılar söyledi.

Isparta Meydan AVM’de düzenlenen konserde, sanatçı Merve Özbey sahnede kaldığı süre boyunca birbirinden güzel eserlerini seslendirirken, kendisine gül yaprakları serpildi. Isparta Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu ve eşi Fatime Büyükçulcu sanatçı Merve Özbey’e, Isparta gül yapraklarından yapılan gül yeleği giydirirken, gül ve gül ürünlerinden oluşan hediye takdiminde bulundu.

Güllerin gökyüzüne güldüğü, gül şehri Isparta’da sanatçı Merve Özbey’i belediye adına ağırlamaktan ve vatandaşlarla buluşturmaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, “Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’in sizlere ve tüm vatandaşlarımıza selamlarını iletiyorum. Sizi gül elçisi ilan ediyoruz ve içerisinde gül geçen bir şarkınız olursa bunun klibini Isparta’mızda gül bahçelerinde çekmenizi istiyoruz. Yine buradan festival boyunca bizleri yalnız bırakmayan tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. 3 gün boyunca süren bu festivalde emeği geçen başta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen olmak üzere belediye çalışanlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

İçerisinde gül geçen bir şarkı olması halinde bunun klibini seve seve Isparta’da çekmeye hazır olduğunu aktaran Merve Özbey, kendisine giydirilen gül yeleğini seyircilere ‘yakıştı mı?’ diyerek sordu ve kendisinin de yeleği çok beğendiğini ifade ederek teşekkür etti.