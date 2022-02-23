Isparta’da, ’Bilim Fuarları Destekleme Programı’ kapsamında Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin projelerini sergilediği fuar açıldı.

Öğrencilerin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek, soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlanması amacıyla Türkiye genelinde düzenlenen ’Bilim Fuarları Destekleme Programı’ kapsamında Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi öğrencilerinin projelerinin sergilendiği fuarın açılışı gerçekleştirildi. Fuarın açılışını Vali Ömer Seymenoğlu yaptı. Gençlere güvendiklerini ve yenilikleri ortaya çıkarmanın temelini hayallerin oluşturduğunu söyleyen Vali Seymenoğlu, “Gençlere ben şunu söylemek istiyorum. Ne olur hayal kurun ve kurduğunuz hayallerin peşinden koşun. Koşun ki bu hayallerle birlikte bilimi yoğurabilesiniz. Bilimle uğraşmak, yenilikler ortaya koyabilmek mutlaka bu yaşlarda kurulan hayallerle oluyor. Biz sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz” dedi.

Fuarda 18 öğretmen danışmanlığında 106 öğrencinin görev aldığı toplam 25 projenin sergilendiği stantları tek tek gezen Vali Seymenoğlu, öğrencilerle projeleri hakkında sohbet ederek tüm öğrencileri tebrik etti.

8 araştırma, 8 tasarım, 9 da inceleme projesinin yer aldığı fuarda atık yağdan sabun üretimi, bitmeyen enerji çalışması, matematik oyunları, Hacivat-Karagöz, deprem sensörü uygulaması, tarih araştırmaları gibi birbirinden farklı projeler yer alıyor.