Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin’den Vali’ye siyah kuşak

Türkiye Tekvando Federasyonu, Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası için Isparta’ya gelen dünya şampiyonu sporcular ve Türkiye Tekvando Federasyonu yöneticileri Vali Aydın Baruş’u ziyaret etti.

Ziyarette, çeşitli tarihlerde yapılan uluslararası yarışmalarda farklı kategorilerde Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan milli sporcular Kübra Dağlı, Mustafa Yılmaz, Emirhan Muran, Mevlüt Pekcan, Ali Kemal Ustabaş ve Ramazan Aydın beraberlerinde Türkiye Tekvando Federasyonu başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Konuşmasında şampiyonalar için yaklaşık 4 bin sporcunun Isparta’ya geleceğini belirten Vali Baruş “ Bu şampiyonanın ilimizde gerçekleştirilmesi için vermiş olduğunuz katkılar nedeniyle çok çok teşekkür ediyorum. Biz ilimizi bir spor merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. Spor tesislerimizi güçlendirmek ve mümkün olduğunca fazla şampiyonayı ilimizde organize etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çünkü sporun bir il için, gençlik için ne kadar önemli olduğunu çok çok iyi biliyoruz. Gençlerimizi spora bağlı tutabilirsek, onları spor tutkunu yapabilirsek, onları birçok zararlı alışkanlıktan uzak kalmasını sağlamakla birlikte fiziksel ve ruhsal olarak da çok iyi durumda bulunmalarını temin etmiş oluruz. Spor gerçekten insanın hem zihinsel olarak hem de fiziksel olarak zinde kalmasını sağlıyor ve zinde kalan insan da bu iki yönden başka insanlara faydalı olma açısından büyük bir potansiyele sahip oluyor. Hem ailesi için hem ülkesi için hem çevresi için hakikaten yararlı bir insan oluyor. Sporun getirdiği disiplini biz öğrencilerimizin derslerinde de görüyoruz. Şöyle yanlış bir yanılgı var, spor yapan insanlar spora çok vakit ayırdığı için çok ders çalışamaz, derslerinden geri kalır diye. Ben buna katılmıyorum. Çünkü spor yapan gençlerde bu disiplini görünce onların hem bedeni hem de zihni disipline etme alışkanlığı kazandığını görünce başarılarının da arttığını görüyorum. Dolayısıyla gençlerimize her yönüyle sporun her çeşidini tavsiye ediyoruz” dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin de Vali Baruş’a spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı tekvando kıyafeti üstü giydirerek siyah kuşak taktı.

Vali Baruş ziyaretin sonunda konuklarına Isparta’yı simgeleyen minyatür halı ve çeşitli gül ürünleri hediye etti.