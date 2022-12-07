Sütçüler’de bir okulda eğitime 5 gün ara verildi

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyündeki okulda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle eğitim öğretime 5 gün ara verildi.

Sütçüler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği ilçemiz Çandır köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 07.12.2022 tarihinden itibaren 5 gün olmak üzere eğitim öğretime ara verilmiştir” denildi.