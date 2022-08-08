Sulama kanalında av tüfeği ve kurusıkı tabanca bulundu

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde sulama kanalında 8 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca bulundu.

Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hisarardı köyü Killet deresi mevkiindeki sulama kanalında karada ve suyun içerisinde silahlar görüldüğü bilgisiyle harekete geçti. Yalvaç İlçe jandarma Komutanlığı Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri ihbarın yapıldığı baraja giderek incelemelerde bulundu. Gece yarısına kadar suda ve karada yapılan aramalarda 8 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca bulundu. Silahlar, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince muhafaza altına alındı.

Cumhuriyet savcılığı bulunan silahlar ile ilgili inceleme başlattı.