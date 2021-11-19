Su motorlarını çalan hırsız yakalandı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bahçe malzemeleri ve sulama motorlarını çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızılçubuk Mahallesinde 8 ve 10 Kasım günü meydana gelen hırsızlık olaylarını, M.C. isimli şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler, geçtiğimiz gün çarşı merkezinde M.C.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan malzemeler ise satıldığı yerlerden alınarak mal sahiplerine teslim edildi.