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Site giriş kapısına dolanan 1,5 metrelik yılanı itfaiye çıkardı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bir sitenin demir kapısına dolanan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye çıkararak, doğal yaşam alanına saldı.

ISPARTA 02.07.2021, 13:35
Site giriş kapısına dolanan 1,5 metrelik yılanı itfaiye çıkardı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bir sitenin demir kapısına dolanan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye çıkararak, doğal yaşam alanına saldı.

Yalvaç ilçesinde bir sitenin bahçesinde yılan olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanın site girişindeki demir kapıya dolandığını gördü. Bulunduğu yerden alınan yılan bir kutu içerisine konularak, şehir merkezinden uzak bir alanda doğaya salındı.
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