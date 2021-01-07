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Senirkent Kaymakamı Erdoğan: “Korona virüs vaka sayısı sıfır sayısına çok yaklaştı"
19) vaka sayısının sıfıra yaklaştığını belirterek, “Toplum olarak korona virüs salgınıyla mücadelede bizden istenen her konuda dikkatli davranarak üzerimize düşeni yaptık” dedi.
ISPARTA 07.01.2021, 09:51
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19) vaka sayısının sıfıra yaklaştığını belirterek, “Toplum olarak korona virüs salgınıyla mücadelede bizden istenen her konuda dikkatli davranarak üzerimize düşeni yaptık” dedi.Senirkent Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, ilçedeki Kovid-19 vaka sayılarının vatandaşların sabrı ve duyarlılığı sayesinde sıfırlanmak üzere olduğunu açıkladı. Erdoğan, “Bu müjdeli haberi bugün itibariyle elimizdeki verilere dayanarak sizinle paylaşmak istedik vaka sayısının sıfıra yaklaşmasında şüphesiz çok titiz ve tedbirli davranmamızın etkisi büyük toplum olarak korona virüs salgınıyla mücadelede bizden istenen her konuda dikkatli davranarak üzerimize düşeni yaptık.Korona virüsün ilk ortaya çıktığı günden itibaren üzerinde durulan belli başlı tedbirlerin en başında gelen toplu yerden uzak durma, maske, mesafe ve temizlik kurallarını harfiyen yerine getirerek sonucunu almaya başladık. Sonuç olarak Senirkentliler olarak korona virüsü İlçemizden temizleme aşamasına geldik. Bizim bundan sonra en büyük görevimiz şu aşamasına kadar bin bir zahmetle getirdiğimiz korona virüs verilerini aynı hassasiyetle devam ettirmemiz. Bu konuda hassasiyetimiz görevini yerine getiren kamu görevlilerine yardımcı olarak üzerimize düşeni yapmaya devam etmek olmalıdır” dedi.
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