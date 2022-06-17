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Ruhsatsız tabancalara el konuldu

Isparta’da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 adet ruhsatsız tabancaya el konulurken, 2 şüpheli şahsa da adli işlem yapıldı.

ISPARTA 17.06.2022, 12:18
Ruhsatsız tabancalara el konuldu

Isparta’da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 adet ruhsatsız tabancaya el konulurken, 2 şüpheli şahsa da adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, kentteki organize suçlarla mücadele çerçevesinde çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar neticesi 14 Haziran tarihinde gerçekleştirilen operasyonda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve bu silahlara ait 2 adet fişek ele geçirildi.

Ele geçen suç unsuru malzemelere el konulurken, konu ile ilgili 2 şüpheli şahsa 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu çerçevesinde adli işlem yapıldığı bildirildi.

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