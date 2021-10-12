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Otomobil elektrik direğine çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

ISPARTA 12.10.2021, 10:50
Otomobil elektrik direğine çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 23.30 sıralarında Eğirdir ilçesi Balkırı köyü Eğirdir-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Üstündağ (52) kontrolünde bulunan 32 LL 055 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

Kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Adli tıp kurumu morguna kaldırılan cenazenin işlemlerinin ardından saat 11.00’da Balkırı köyünde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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