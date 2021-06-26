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Narkotik köpeği Athena ilgi odağı oldu

26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü nedeniyle Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yeşilay tarafından etkinlik düzenlendi. Athena isimli narkotik köpeği etkinlikte vatandaşların ilgi odağı oldu.

ISPARTA 26.06.2021, 17:36
Narkotik köpeği Athena ilgi odağı oldu

26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü nedeniyle Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yeşilay tarafından etkinlik düzenlendi. Athena isimli narkotik köpeği etkinlikte vatandaşların ilgi odağı oldu.

Narkotik şube müdürlüğü ekipleri, suçu önleme çalışmaları kapsamında da bilgilendirici etkinliklere devam ediyor. Ekipler son olarak bugün belediye işhanı önünde Yeşilay gönüllüleriyle birlikte açtıkları stantta hem broşür dağıtımı yaptılar, hem de halkın merak ettiği sorulara cevaplar verdiler.

Vatandaşın ilgi odağı Athena

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün gözdesi olan Athena isimli narkotik köpeği vatandaşların ilgi odağı oldu. Uyuşturucu operasyonlarının vazgeçilmezi olan Athena, etkinlik kapsamında küçük bir operasyonu da başarıyla yerine getirdi.
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