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Musa Nizam, Isparta 32 Spor’a imzayı attı

Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor’un Kocaelispor’un transfer ettiği Musa Nizam ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkanı Süleyman Kabalak, Asbaşkan Nuri Top, 2. Başkan Ozan Gezer, Gültekin Özdemir ve ARGE Sorumlusu Burak Akpınar da katıldı. Isparta 32 Spor’a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Nizam, transferin gerçekleşmesinde büyük emeği olan Başkan Süleyman Kabalak ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

ISPARTA 29.07.2022, 17:17
Musa Nizam, Isparta 32 Spor’a imzayı attı

Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor’un Kocaelispor’un transfer ettiği Musa Nizam ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkanı Süleyman Kabalak, Asbaşkan Nuri Top, 2. Başkan Ozan Gezer, Gültekin Özdemir ve ARGE Sorumlusu Burak Akpınar da katıldı. Isparta 32 Spor’a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Nizam, transferin gerçekleşmesinde büyük emeği olan Başkan Süleyman Kabalak ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

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