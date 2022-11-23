Motosiklet hırsızlığı yapmaya çalışan iki şahıs tutuklandı

Isparta’da motosiklet hırsızlığı yaptıkları esnada fark edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta Halife Sultan Mahallesi 3418 Sokak’ta 17 Kasım günü gece saatlerinde yaya devriye görevini yerine getiren çarşı-mahalle bekçileri, üzerinde plakası bulunmayan bir motosikleti iterek götürmeye çalışan kişilerin durumundan şüphelenerek şahısları ve motosikleti sorguladı.

Yapılan kontrol neticesinde motosikletin başka bir şahsa ait olduğu tespit edildi. Motosiklet sahibinin, motosikletini evinin önünde park halinde olduğunu zannettiğini görevlilere bildirmesi üzerine H.E.T. ve M.B.G. isimli şahıslara motosiklet hırsızlığından adli işlem yapıldı. Her iki şahıs da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.