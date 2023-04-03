Minik öğrencilere "Eğirdir Gölü’nü ve Balıklarını Tanıyorum" eğitimi verildi

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün ilçedeki ilköğretim ve okul öncesi çağındaki çocuklarda balık tüketiminin artırılması ve Eğirdir Gölü balıklarının tanıtılması için başlattığı çalışma çerçevesinde miniklere eğitim verildi.

Eğirdir Akademi Çocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerine Su Ürünleri Yüksek Mühendisi İbrahim Özdal tarafından “Eğirdir Gölü’nü ve Balıklarını Tanıyorum” konulu eğitim verildi. Ayrıca öğrencilere Dr. Vedat Yegen tarafından Eğirdir SAREM Limnoloji Müzesi’ndeki balıkların tanıtımı yapılırken, Dr. Oğuz Yaşar Uzunmehmetoğlu da öğrencilere enstitü kuluçkahanesini tanıttı.