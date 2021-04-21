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Minik öğrenciler masallarla değerlerini öğreniyorlar

Isparta’da Zehra Ulusoy İlkokulu’nun öğrencileri ’Dilden dile gönülden gönüle değerlerimiz’ projesi kapsamında masallarla değerlerini öğreniyor.

ISPARTA 21.04.2021, 12:08
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Minik öğrenciler masallarla değerlerini öğreniyorlar

Isparta’da Zehra Ulusoy İlkokulu’nun öğrencileri ’Dilden dile gönülden gönüle değerlerimiz’ projesi kapsamında masallarla değerlerini öğreniyor.

Zehra Ulusoy İlkokulu’nda sınıf öğretmeni Hatice Gündüz’ün kurucularından biri olduğu ’Dilden Dile Gönülden Gönüle değerlerimiz’’ isimli e-Twinning projesi başlatıldı. Proje kapsamında öğrencilerden evlerinde masal köşeleri oluşturmaları istendi. Masal köşesi oluşturan minik öğrenciler, okudukları masallar sayesinde geçmişten günümüze değerlerini masallarla öğreniyor. Ayrıca minikler, Anadolu masallarını dinleme- resimleme, dinledikleri masallarla ilgili puzzle çalışmaları yapma, tekerleme şenliği, masal kahramanları konuşuyor, ünlü masalcıdan masallar gibi etkinliklere katılıyor. Etkinliklerin yıl boyu devam edeceği bildirildi.
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