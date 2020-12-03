MHP Isparta teşkilatından işaret diliyle “Engelsiz dünya için sen de bir adım at” mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Isparta İl Başkanı Hasan Basri Sönmez ve yöneticiler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla işaret diliyle bir video hazırladılar. Videoda işaret “Engelsiz dünya için sen de bir adım at” mesajı verildi.

MHP Isparta İl Başkanı Hasan Basri Sönmez ve yönetim kurulu üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla işaret diliyle bir video hazırladı. Videoda MHP’liler işaret dilini kullanarak, “Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Görmezden gelme, duymazdan gelme. Engelsiz dünya için sen de bir adım at. Engel siz olmayın. Aramızda engel yok. Engelsiz bir dünya için siz de var mısınız?” dediler. Videonun sonunda ise İl Başkanı Sönmez, “En büyük engel sevgisizliktir” yazılı bir pankart açtı.

“Yaşadıkları sorunlar hepimizin ortak sorunudur”

Hasan Basri Sönmez, engelli vatandaşların ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel ve toplumsal hayata onurlu ve etkin bir şekilde katılmalarının en doğal hakları olduğunu ifade ederek, “Engellilerimizin yaşadıkları sorunlar hepimizin ortak sorunudur. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, karşılaşabilecekleri tüm engelleri kaldırmak, kaliteli hayat sürebilmelerini sağlamak, aynı zamanda onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin sosyal sorumluluğudur. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılmasındaki engelleri ortadan kaldırmaya ve tüm imkanlardan eşit olarak yararlanmalarına yönelik çalışmalarımız olacaktır. Bu vesile ile tüm engelli vatandaşlarımıza; sağlıklı, mutlu ve yaşanabilir bir dünya diliyorum” dedi.