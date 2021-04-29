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Korona virüse yenik düşen gazeteci Soner Toros son yolculuğuna uğurlandı

Isparta’da korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Soner Toros(41) dualarla toprağa verildi.

ISPARTA 29.04.2021, 17:38
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Korona virüse yenik düşen gazeteci Soner Toros son yolculuğuna uğurlandı

Isparta’da korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Soner Toros(41) dualarla toprağa verildi.

Isparta’da bir internet sitesi ve e-gazete sahibi gazeteci Soner Toros için cenaze töreni düzenlendi. Yenice Mahallesi’nde pandemi kuralları çerçevesinde kılınan cenaze namazına Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, ailesi, yakınları, sevenleri ile medya mensupları katıldı.

Toros’un cenazesi, nakil aracının içerisindeyken kılınan namazın ardından özel kıyafetli ekip tarafından Yenice mezarlığında toprağa verildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in özel kalem müdürü Dilek Toros’un eşi olan Soner Toros, 1 kız çocuğu babasıydı.
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