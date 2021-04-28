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Kız kardeşini cam parçasıyla yaraladı

Isparta’da yaşayan bir şahıs tartıştığı kız kardeşini elindeki cam parçasıyla yaraladı.

ISPARTA 28.04.2021, 14:58
Kız kardeşini cam parçasıyla yaraladı

Isparta’da yaşayan bir şahıs tartıştığı kız kardeşini elindeki cam parçasıyla yaraladı.

Sermet Mahallesi 1917 Sokak’ta ikamet eden İbrahim H.B.(27) ile kız kardeşi Ayşegül B.(25) bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma sırasında İbrahim H.B., elindeki cam parçasıyla kız kardeşi Ayşegül B.’yi elinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinden yapılan Ayşegül B., ambulansla Isparta Şehir Hastanesine götürüldü. İbrahim H.B., polis tarafından gözaltına alındı.
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