banner528

banner586

Son Dakika
Kuru kayısı yüz güldürdü!
Kuru kayısı yüz güldürdü!
Maça saatler kala hastanelik oldular!
Maça saatler kala hastanelik oldular!
Usta kalem öğrencilerle buluştu
Usta kalem öğrencilerle buluştu
İki dev yolcu gemisi Bodrum’a geldi
İki dev yolcu gemisi Bodrum’a geldi

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Isparta’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) takibi neticesinde yakalandı.

ISPARTA 07.06.2022, 17:25
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Isparta’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) takibi neticesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak JASAT tarafından istihbari çalışma yapıldı. Çalışma ve takip neticesinde, 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahıs, 7 Haziran tarihinde saklandığı yerde yakalanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu