Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin temeli atıldı

Uçak Bakım Teknolojisi alanında 5 yıllık eğitim veren ilk okul olma özelliğine sahip olan Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 12 derslikli okul binası için temel atma töreni düzenlendi. Temeli atılan okulun 330 günde tamamlanması planlanıyor.

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 12 derslikli okul binası için temel atma töreni düzenlendi. Törene Vali Aydın Baruş, TBMM Başkan Vekili ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Keçiborlu Kaymakam Vekili Ali Argama, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, ilçe ve belde belediye başkanları, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Temel atma töreninde mesleki eğitimin ve temeli atılan okulun önemine değinen Isparta Valisi Aydın Baruş “Mesleki eğitim hem gençlerimizin çalışma hayatına donanımlı bir şekilde hazırlanması hem de ülkemizin ekonomik bakımdan kalkınmasında son derece ehemmiyeti olan, ara eleman ihtiyacının temin edilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. İlimiz genelinde; il merkezinde 12 ilçelerde 23 olmak üzere toplam 35 mesleki eğitim kurumu bulunmaktadır. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bünyesinde 32 Meslek Eğitim Merkezinde 2 bin 924 öğrencimiz öğrenim görmektedir. Hepsini birlikte değerlendirdiğimizde mesleki eğitimden toplam 9 bin 529 öğrencimiz bulunmaktadır. Mesleki eğitimin önemini dikkate aldığımızda bu oranın yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Mesleki ve teknik eğitimin öğrencilerimiz ve ailelerimiz tarafından tercih edilmesi için, gençlerimizin okulu tamamladığında daha hızlı ve kolay bir şekilde istihdam edilebileceği, iş dünyasının ihtiyacı olan alanlara yönelik mesleki eğitim kurumları açılmasının büyük önem taşıdığını da söylemek durumundayız. Havayolu taşımacılığının hızlı gelişme göstermesi ve havalimanı sayısının sürekli artması bu alanda uçak bakım alanında çalışacak teknik eleman ihtiyacını da arttırmıştır. Bu ihtiyacı karşılayacak olan, uçak bakım teknolojisi alanında öğrenim gören genç teknik elemanlar olacaktır. Keçiborlu’da açılmış olan Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hem gençlerimizin istihdamı hem de ülkemizin havacılık sektörüne katkısı bakımından çok önemli bir eğitim kurumu olması, Isparta olarak Keçiborlu olarak bizlere gurur vermektedir. Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işte bu ihtiyacı karşılamak üzere Türkiye’de eğitim veren sadece 2 okuldan biridir. Ayrıca bu alanda 5 yıllık eğitim verecek olan ilk meslek lisesidir. 2020-2021 eğitim öğretim yılında hizmete giren ve uçak gövde motor ve uçak elektroniği dallarında eğitim veren okulumuzda 93 yatılı olmak üzere 244 öğrencimiz bu gün eğitim görmektedir. Okulumuzdaki eğitimin daha ferah bir ortamda ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde inşa edilmesi amacıyla 12 derslikli yeni okul binasının temelini hep birlikte bugün atıyoruz. 330 günde tamamlanması planlanan okul inşaatının 2023 Temmuz ayında bitirilerek 2023-2024 eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesini planladık. Ayrıca okulumuzda öğrencilerimizin uygulama eğitimlerini alabileceği yeni atölye ve hangar kazandırma amacıyla yatırım programına alınması hususunda çalışmalarımız da devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise yaptığı konuşmada okulun 5 yıllık eğitimiyle alanında tek olduğunu belirterek “Son derece önemli bir hizmetin inşallah temel atmasını burada gerçekleştireceğiz. Okulumuz Türkiye genelinde uçak teknolojileri bakımından ikinci okul olma özelliği taşıyor. Bir başka özelliği de hazırlık artı 4 yıllık toplam 5 yıllık eğitimiyle alanında ilk. Okulumuz önümüzdeki yıl 2023 Temmuz ayında 330 günlük bir süre içerisinde tamamlamış ve çocuklarımızın, evlatlarınızın da hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından 12 derslikli olarak inşa edilecek olan Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin temeline ilk beton, protokol üyelerinin butona basmasıyla döküldü.