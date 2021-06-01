Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan: “Ispartaspor’u süper ligde görmek istiyoruz”

Süper Lig Temsilcisi Kasımpaşa forması giyen Ispartalı futbolcu Yusuf Erdoğan, spora büyük destek veren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Isparta32 Spor’un 2. Lig’e yükselmesine çok sevindiğini belirten Erdoğan, “Ispartaspor’u süper ligde görmek istiyoruz” dedi.

Süper Ligin tamamlanmasının ardından baba ocağı Isparta’ya gelen Kasımpaşa forması giyen futbolcu Yusuf Erdoğan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Ziyarette milli futbolcuya babası Dursun Erdoğan da eşlik etti. Ziyarette takımının formasını hediye eden Yusuf Erdoğan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in, gerek kulüplere verdiği destekten gerekse spor tesisleri yapılması noktasında teşekkür etti. Erdoğan, Başkan Başdeğirmen’in Isparta 32 Spor’a verdiği destekleri yakından takip ettiğini belirterek, “6-7 yıldır Ispartaspor’un içerisindeyim. Bu dönem ki kadar maddi ve manevi destek olarak ilk dönem diyebilirim. Atakan başkan ile birlikte takımı bir üst lige çıkardılar. Spor anlamında da şehrimize çok güzel hizmetler yapılıyor. Takıma çok güzel bir otobüs verilmiş, teşekkür ederiz. Tesisleşme anlamında çok güzel işler yapılıyor” dedi.

Isparta gibi bir coğrafyada 2.lig, süper ligde oynayan bir takımının olması gerektiğine inandığını dile getiren futbolcu Yusuf Erdoğan, “Hem coğrafya olarak güzel bir yerdeyiz, hem şehrimiz çok güzel. Isparta ikinci ligi hak eden bir takımdı. Bu sene sizin de desteklerinizle güzel bir sezon oldu” görüşlerinde bulundu.

“Kalbimiz buradaydı”

Grup şampiyonu olarak çıkmanın yanı sıra play-off la 2.lige yükselmenin hazzının daha da farklı olduğunu belirten Erdoğan, “Bu sezon güzel bir sezon oldu. Kalbimiz buradaydı. Muhteşem bir sezon oldu, herkesin emeğine sağlık, iyi ki varsınız. İnşallah 2.ligde de gelecek sezon birinci ligin planlamasını yaparız. Kocaelispor’un, Altay’ın yaptığını Ispartaspor neden yapmasın. İnşallah hep birlikte Ispartaspor’u süper ligde görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Kendi takımınızın maçını izlerken çok daha farklı oluyor”

Saha içerisinde oynamak ile seyretmenin kendileri açısından çok daha farklı olduğunu ve Ispartaspor maçlarını seyrettiği anları anlatan Erdoğan, “Kendi takımınızın maçını izlerken çok daha farklı oluyor. Sahanın içerisinde olduğunuzda o adrenalinle, nabızla zaten maçı değiştirme kontrolü sizde olduğu için daha rahat oynayabiliyorsunuz. Ancak saha dışında olmak, çaresiz kalmak çok kötü bir şey. Maçı izlemek daha stresli” ifadelerinde bulundu.

“ 2. lige çıkması şehrimizde bir sevinç kaynağı oldu”

Isparta’nın medarı iftarı Yusuf Erdoğan’ı ve babası Dursun Erdoğan’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, en önemli gündemlerden birisinin Isparta 32 Sporun başarısı olduğunu söyledi. Başdeğirmen, “İki yıl içerisinde BAL’dan, 3.Lige oradan da 2.lige çıkması şehrimizde bir sevinç kaynağı oldu. Bu kolay bir şey değildi, iki yıl içerisinde üç kademe çıkarabilmek ve profesyonel ligde söz sahibi olabilmek. Bunu bizlere yaşatan yöneticilerimize ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret esnasında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Yusuf Erdoğan, kendisi de Ispartalı olan futbolcu Mustafa Doğan ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Başdeğirmen, Ispartalı futbolcular Yusuf Erdoğan, Mustafa Doğan ve Hasan Ali Kaldırım’ı aileleriyle birlikte şehirde bir arada ağırlamak istediklerini dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, gül hasat dönemi olduğunu futbolcuları gül bahçelerinde gül toplamaya, Ispartalılarla bir araya gelerek imza günü düzenlemeye davet etti.