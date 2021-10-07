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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizimle ilgili söyleyecek bir sözü varsa arkamızdan değil, yüzümüze söylemesini isteriz. Tıpkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı gibi."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Özellikle tarihinde sömürgecilik gibi kara lekesi olmayan Türkiye’yi bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır. Cezayir de bu konuda gerekli tepkiyi gösterdi."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Son zamanlarda Fransa’nın kendi sömürgecilik tarihiyle yüzleşmeye çalıştığını görüyoruz. Bunu olumlu karşıladığımızı söylemiştik. Fakat son zamanlarda tarihi konularda yanlış ve çarpıtma ifadeleriyle karşılaşıyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda desteğimiz tamdır ve Dmytro’nun da söylediği gibi sarsılmazdı."
Kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi yaralandı
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Konya-Isparta Karayolunda kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi genç kız yaralandı.
ISPARTA 07.10.2021, 14:09
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Konya-Isparta Karayolunda kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi genç kız yaralandı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Konya-Isparta Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat D. (31) kontrolünde bulunan 03 ACA 787 plakalı kamyonet, Isparta istikametinden Konya istikametine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Dilara Cengiz’e çarptı. Araç takla atarak kaldırımda yan yattı. Yaralı Dilara Cengiz, olay yerinde sağlık çalışanları tarafından yapılan müdahalenin ardından, Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Dilara Cengiz’in bilincinin açık olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.