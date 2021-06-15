banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Yuh artık! İkiz kardeşler aynı adamla nişanlandı
Yuh artık! İkiz kardeşler aynı adamla nişanlandı
Sertab Erener köy yaşantısını sevdi
Sertab Erener köy yaşantısını sevdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile bir araya geldi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bomba gibi açıklamalar
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bomba gibi açıklamalar

JASAT uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Isparta İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

ISPARTA 15.06.2021, 15:13
JASAT uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Isparta İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Jandarmanın dedektifleri olan JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, daha sonra Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı, kentte uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarına kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
20°
parçalı bulutlu
banner493