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Jandarma’dan Kades uygulaması tanıtımı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. 5 Ekim 2021 tarihinde Lokman Hekim Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde personeli tarafından çocukların uyuşturucu-uyarıcı maddelerden korunması ve suça sürüklenmesinin önlenmesi konularında öğrenci velilerine ve öğretmenlerine yönelik bilgilendirme yapıldı. Ayrıca kadın öğretmen ve velilerine KADES (Kadın Acil Destek) uygulaması tanıtıldı.

ISPARTA 06.10.2021, 11:39
Jandarma’dan Kades uygulaması tanıtımı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. 5 Ekim 2021 tarihinde Lokman Hekim Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde personeli tarafından çocukların uyuşturucu-uyarıcı maddelerden korunması ve suça sürüklenmesinin önlenmesi konularında öğrenci velilerine ve öğretmenlerine yönelik bilgilendirme yapıldı. Ayrıca kadın öğretmen ve velilerine KADES (Kadın Acil Destek) uygulaması tanıtıldı.

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