Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 81 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şarkikaraağaç ilçesinde bir şahsın kaçak sigara satışı yaptığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. 2 Temmuz günü M.Ç.(48) isimli şahsın işyerinde yapılan aramada 81 adet bandrolsüz kaçak sigara paketi ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ç. hakkında adli işlem başlatılırken, kaçak sigara paketlerine el konuldu.