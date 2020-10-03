Jandarma Keçiborlu ilçesinde 50 traktöre reflektör taktı
JANDARMA KEÇİBORLU İLÇESİNDE 50 TRAKTÖRE REFLEKTÖR TAKTI
Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde jandarma ekipleri traktörlerin karıştığı kazaları en aza indirmek amacıyla 50 traktöre reflektör taktı.
Keçiborlu ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından güvenli traktör kullanımı kapsamında ‘Reflektör ve Uyarı Lambası Tak Görünür Ol’ sloganı ile traktör sürücülerinin, hem kendileri hem karayolundaki diğer araçlar için hayati önem taşıyan reflektör takmalarını sağlamak ve traktörlerin karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla Ziraat Odası ile ortaklaşa temin edilen 50 adet traktör reflektörü ilçe merkezi ve köylerindeki traktörlere takıldı.
Keçiborlu ilçesinde görev yapan Jandarma Trafik timleri tarafından traktör sürücülerine trafik kuralları, reflektör ve uyarı lambası takmanın ve çalışır durumda bulundurmanın önemi aktarıldı.
Jandarma Trafik Ekipleri tarafından İlçede traktörlerin karıştığı kazaların en aza indirilmesi ve reflektörü bulunmayan traktör sahiplerine reflektör temin edilerek trafikte seyreden tüm traktörlerin ışık donanımları tam olarak seyretmeleri hedefleniyor.
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