ITSO ve ITB’den deprem bölgesine

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ile Isparta Ticaret Borsası (ITB) bölgeye 200 çadırdan oluşan, içerisinde tuvalet, banyo, yemekhane ve çocuk oyun parkının bulunduğu çok fonksiyonlu çadır kent kuracağını duyurdu.

Isparta Valiliği ve AFAD koordinesiyle çadırkentin 20 gün içerisinde kurulması ve ortak kullanım alanlarının içerisinde tuvalet ve duşun yanı sıra çocuk oyun parkı ve yemekhanesine kadar çok çok fonksiyonlu olması planlanıyor.