banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bursa'da sel alarmı!
Bursa'da sel alarmı!
Berna Laçin'e Altaylı ve Alişan'dan tepki: Ne zaman gazeteci oldun?
Berna Laçin'e Altaylı ve Alişan'dan tepki: Ne zaman gazeteci oldun?
Google Yeşilçam'ın sevilen siması Sadri Alışık'ı unutmadı: Sadri Alışık kimdir?
Google Yeşilçam'ın sevilen siması Sadri Alışık'ı unutmadı: Sadri Alışık kimdir?
Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu!
Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu!

ITSO Başkanı Tutar: “Mart ayı ihracatımız yüzde 111 arttı”

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, kentin Mart ayı ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 111 artışla 39 milyon 110 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

ISPARTA 05.04.2021, 13:43
3
ITSO Başkanı Tutar: “Mart ayı ihracatımız yüzde 111 arttı”

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, kentin Mart ayı ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 111 artışla 39 milyon 110 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Isparta’nın 2023 yılı için hedeflediği 500 milyon dolarlık ihracata daha erken ulaşmasını beklediklerini söyledi. Mart ayında ihracatta rekor derecede artış olduğunu belirten Tutar, “Mart ayı ihracat miktarı 39 milyon110 bin 890 dolar olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 111 oranında artış yaşanmıştır” dedi.

Tutar, Mart ayında kentten en çok ihracat yapılan sektörlerinde başında 9 milyon 333 bin dolar ile makine ve aksamları geldiğini, bu sektörü 6 milyon 992 bin dolarla madencilik ürünlerini izlediğini kaydetti. Mustafa Tutar, “İlimizde üçüncü olarak en çok ihracat yapılan sektör yaş meyve ve sebze oldu. Bu alanda 3 milyon 871 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, çimento cam seramik ve orman ürünlerinde 3 milyon 593 bin dolar, tekstil ve hammaddeleri ise 3 milyon 336 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi” diye konuştu.

Tutar, 2021 yılının ilk 3 ayında ise kentten 101 milyon 536 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bunun da bir önceki yıla göre yüzde 60 artışlı olduğunu söyledi.
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu