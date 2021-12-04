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Isprarta Belediyesinden engelli vatandaşlara 80 tekerlekli sandalye hediyesi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla şehirdeki engelli vatandaşlara 50’si akülü toplam 80 tekerlekli sandalye ile konuşan ateş ölçer ve konuşan saat hediye etti.

ISPARTA 04.12.2021, 17:03
Isprarta Belediyesinden engelli vatandaşlara 80 tekerlekli sandalye hediyesi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla şehirdeki engelli vatandaşlara 50’si akülü toplam 80 tekerlekli sandalye ile konuşan ateş ölçer ve konuşan saat hediye etti.

Isparta Belediyesi, yürüme engelli vatandaşların ihtiyaç duyduğu akülü araçların dağıtımını sürdürüyor. Bu kapsamda bugüne kadar 250 yürüme engelli vatandaşa akülü araçları dağıtılırken, talep eden 150 vatandaşa da manuel tekerlekli sandalye verildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla şehirdeki engelli dernek yöneticileri ve engelli vatandaşları makamında kabul eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yürüme engelli vatandaşların manuel sandalyelerde zorlandıklarını ve arkalarında bir yakınının takip etmesi gerektiğini belirterek başka bir kişiye bağımlı olarak yaşadıklarını söyledi. Bu nedenle görevde oldukları 2,5 yıllık süre boyunca akülü sandalye temin etmeye başladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Şu ana kadar yaklaşık 250 akülü tekerlekli sandalye dağıttık. 150 kadar da isteyen vatandaşlarımıza manuel tekerlekli sandalye dağıtımı yaptık. Bize ne zaman talep gelirse hemen yerine ulaştırıyoruz. Sadece şehrimizin merkezi değil ilçe ve köylerimizde de bize ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bize bir telefon geliyor, telefondan sonra o kişinin yakını ve oranın muhtarıyla görüşüyoruz. Aldığımız bilgiler dahilinde engelli koordinasyon merkezimizin başında duran arkadaşımız hemen o köye kadar gidiyor, vatandaşımızın sandalyesini kuruyor, öğretiyor ve geliyor” şeklinde konuştu.

Görme engelli vatandaşların beyaz baston, konuşan saat ve tansiyon aleti gibi ihtiyaçlarına da yardımcı olduklarına değinen Başkan Başdeğirmen, “Özellikle konuşan saat ve konuşan ateş ölçer görme engellilerimiz için önemli aletler. Bunları da ihtiyacı olan arkadaşlarımıza ulaştırıyoruz” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından yürüme engelli 50 kişiye akülü ve 30 adet de manuel tekerlekli araç hediye edildi. Belediye Başkanı Başdeğirmen, temsili olarak 6 akülü aracın, engelli vatandaşlara dağıtımını gerçekleştirdi. Diğerleri de gün içerisinde talepte bulunan vatandaşlara ulaştırıldı.

Belediye Başkanı Başdeğirmen, engelli bireylerin akülü tekerlekli sandalyelere binmesine yardımcı oldu. Başdeğirmen, “Bundan sonra kimseye ihtiyacınız olmadan isteklerinizi karşılayabileceksiniz. Artık tek başınıza gidebileceksiniz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Başdeğirmen, görme engeliler için hazırlanan konuşan saat ve konuşan ateş ölçerleri de Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şube Başkanı Mehmet Ali Özbey’e takdim etti. Görme engelli arkadaşları adına hediyeleri kabul ettiğini belirten Özbey, “İhtiyacı olan görme engelli arkadaşlarıma sizlerin adına ulaştıracağım. Teşekkür ediyorum” dedi.

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