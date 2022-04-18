Isparta’ya şiddetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Isparta genelinde sağanak yağmur ve şiddetli rüzgâr uyarısı yapıldı.

Açıklamada, yarın sabah ilk saatlerden itibaren başlayacağı tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Isparta genelinde kuvvetli olması beklendiği bildirilirken; vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Yağışın etkisinin ise akşam saatlerinde kaybedeceği tahmin ediliyor.