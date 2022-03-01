Isparta’ya kar yağışı uyarısı

Isparta ve çevresinde yarın sabah saatlerinden itibaren yağmur olarak başlayacağı tahmin edilen yağışların akşam saatlerine doğru yoğun kar yağışına döneceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Isparta ili ve çevresi için yarının ilk saatlerinden itibaren il genelinde yağmur yağışı olacağı ve bu yağışın akşam saatlerine doğru ise kar yağışına döneceği uyarısı yapıldı. Açıklamada, sabah saatlerinde başlayacak olan yağmur yağışının akşam saatlerine doğru kuvvetli kar yağışına dönmesiyle 21 santim ve üzeri kar yağışı olabileceği hatırlatıldı. Yağışların ertesi gün etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirilirken yağışlara bağlı ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını, don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.