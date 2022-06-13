banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı

Isparta’ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, Isparta ve Burdur il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağıştan dolayı meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı uyardı.

ISPARTA 13.06.2022, 11:00
Isparta’ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, Isparta ve Burdur il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağıştan dolayı meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı uyardı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, yapılan son değerlendirmelere göre; Burdur ve Isparta il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzlukların meydana gelebileceğine dikkat çeken yetkililer, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu