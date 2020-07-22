Isparta’ya çim sahası yapılacak
ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ MURAT GEVREK, SAV SPOR KOMPLEKSİ’NDEKİ ATLETİZM SAHASININ GENİŞLETİLEREK ÇİM SAHASI YAPILACAĞINI DUYURDU.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Sav Spor Kompleksi’ndeki atletizm sahasının genişletilerek çim sahası yapılacağını duyurdu.
Amatör takımlara müjde vereceğini ifade eden Gevrek, "Milli Egemenlik, Sav, kurum ve ilçelerdeki sahalarımız var. Ancak ilçelerdeki takımlarda merkezi atletizm sahasını genişleterek, nizami bir futbol sahası yapacağız. Çim zeminli olacak. Kasım ayından itibaren balık sırtı, doğal yüzeyli bir çim sahası olacak. Önümüzdeki sezon burayı futbol sahası haline getireceğiz. Isparta’da spora emeği geçen isimlerini de yaşatacağız. Spor tesislerine isimleri veririz. Sav’daki tesislere Ali Göral Futbol Sahası verdik. Onun dışında önümüzdeki süreçte yeni projeleri bakanlığa sunarız” dedi.
Isparta’ya yeni bir havuzun yapılması için de çalışmaların sürdüğünü belirten Gevrek, “Yeni bir havuz projemiz var. Mevcut havuz yerinin tadilatını yapsak da, bakanımızın bir sözü var. Yeni bir havuz projemiz yeni yıl faaliyet programında var” diye konuştu.
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