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Isparta’nın nüfusu 4 bin 610 kişi azaldı

Isparta’da ikamet eden nüfus 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre yüzde 1 azalış göstererek, 440 bin 304 oldu. Isparta bu nüfus rakamıyla il sıralamasında 45.sırada yer aldı.

ISPARTA 04.02.2021, 11:17
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Isparta’nın nüfusu 4 bin 610 kişi azaldı

Isparta’da ikamet eden nüfus 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre yüzde 1 azalış göstererek, 440 bin 304 oldu. Isparta bu nüfus rakamıyla il sıralamasında 45.sırada yer aldı.

Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1’ini erkekler, %49,9’unu ise kadınlar oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7’sini erkekler, %50,3’ünü kadınlar oluşturdu.

Isparta’nın nüfusu 4 bin 610 kişi azaldı

Isparta, 2020 yılında 440 bin 304 nüfus ile il sıralamasında 45. sırada yer aldı. Isparta’da ikamet eden nüfus 2020 yılında, bir önceki yıla göre 4 bin 610 kişi azaldı. 2019 yılına göre 2020 yılında Isparta’da ikamet eden nüfus yüzde 1 oranında azalış gösterdi. Kentin 2019 yılındaki nüfusu 444 bin 914 idi.

Nüfus en çok il ve ilçe merkezlerinde azaldı

Kentin 2020 yılı nüfus dağılımına bakıldığında, 324 bin 279 kişinin il ve ilçe merkezlerinde, 116 bin 25 kişinin ise belde ve köylerde yaşıyor. 2019 yılında il ve ilçe merkezlerinde 328 bin 678 kişi ikamet ederken, bu rakam 2020’de 4 bin 399 azaldı. Belde ve köylerde ise nüfus çok fazla azalış göstermedi. 2019 yılında 116 bin 236 kişi belde ve köylerde yaşarken bu rakam 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 211 kişi azaldı.

Kent nüfusunun 221 bin 778’i kadın

Verilere göre, Isparta’da nüfusun 218 bin 526’sını erkek, 221 bin 778’ini kadın oluşturdu. İl ve ilçe merkezlerinde ise ikamet edenlerden 160 bin 886’sı erkek, 163 bin 393’ü ise kadın oldu. Belde ve köylerde ikamet edenlerin ise 57 bin 640’ı erkek58 bin 385’i kadından oluştu.
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