Isparta’nın 50 yıllık altyapı sorunu giderildi

Isparta Belediyesi, Isparta Bağlar Mahallesinde 50 yıldır dokunulmayan su ve kanalizasyon hatlarını yeniledi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bordür ve kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başlanıldı.

Isparta Belediyesi, mahallelerde altyapı, asfalt ve begonit taş ile kilit parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Bağlar Mahallesindeki 8 sokakta 50 yıldır değiştirilmeyen su ve kanalizasyon hatları yenilendi. Çalışmalarda çürümüş ve paslanmış su hatları değiştirilirken, kullanılamaz duruma gelen kanalizasyon boruları da yenilendi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğünce bordür taşı ve kilit parke taşı döşeme çalışmaları başlatıldı.

Bağlar Mahallesi Muhtarı Fatih Öztürk, mahallesinin Isparta’nın kalbi noktasında bulunmasına rağmen yıllardır unutulduğunu ve hizmet alamadığını söyledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesiyle birlikte hizmet almaya başladıklarını kaydeden Öztürk, “Sağ olsun Şükrü başkanımız 50 yıldır dokunulmayan daha doğrusu iç organı sayılan altyapımıza el attı. Mahallemizdeki 8 sokakta altyapı olarak su ve kanalizasyon hattı yenilendi. Çürümüş, paslanmış su hatları ile eskimiş, çökmüş büzlerimiz yenilendi” diye konuştu.