Ispartalı şehit babası son yolculuğuna uğurlandı

Ispartalı şehit Jandarma Astsubay Çavuş Yüksel Eryiğit’in vefat eden babası Mehmet Eryiğit, bugün Isparta Asri Mezarlık’ta düzenlenen cenaze merasimiyle son yolculuğuna uğurlandı.

1 Ağustos 1985 tarihinde şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Yüksel Eryiğit’in vefat eden babası Mehmet Eryiğit, bugün Asri Mezarlık’ta düzenlenen cenaze merasimiyle son yolculuğuna uğurlandı. Eryiğit’in cenaze merasimine Vali Ömer Seymenoğlu, askeri ve mülki erkan, şehit yakınları ve gaziler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazını müteakip Asri Mezarlık’ta aile kabristanına defnedilen şehidin babası için Vali Seymenoğlu aileye başsağlığı diledi.