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Ispartalı öğrenciler, TUBİTAK yarışmasında dereceye girdi
TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDULAR
ISPARTA 19.07.2020, 17:33
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51’inci TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda,Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ikinciliği elde etti.
51’inci TUBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın Türkiye finalinde Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Ramazan Görkem Çatal ve İclal Yüksel Çakır, öğretmenleri Zuhal Süldür’ün danışmanlığında hazırlandı. Öğrenciler sosyoloji alanında hazırladıkları " Somut olmayan bir kültürel miras olarak komşuluk ilişkilerinin değişim sebepleri-Isparta örneği" isimli proje ile Türkiye ikinciliğine layık görüldü. Pandemi nedeniyle internet üzerinden çevrimiçi olarak yaptıkları sunum ile hem Isparta’yı hemde bölgeyi başarıyla temsil etti.
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