Ispartalı futbol hakemleri sezonu açtı

Ispartalı Futbol Hakemleri, 2022-2023 sezonu açtı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) ile birlikte düzenlenen 2022-2023 Futbol Sezonu açılış töreni Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirildi.

Açılışa Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı, TFF Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Köksal, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Isparta Hakem Kurulu Başkanı Ömer Kürşad Tüfekci, Dernek Başkanı Mustafa Sağdıç, hakem ve gözlemciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Isparta İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Kürşad Tüfekci, sezon açılışlarına katılan protokol üyelerine tek tek teşekkür etti. Son dönemlerde klasman hakem sayısında düşüş yaşadıklarını belirten Tüfekci, "Aday hakemlik kursları açmaya devam ediyoruz. Hakemlerimize teorik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz. Genç hakemlerimizden umutluyuz. Kazasız ve belasız bir sezon diliyorum" dedi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı, 5. bölgede yer alan Isparta’da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Genç hakemlerimizden umutluyuz. Onların başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum. Bugün Isparta Valimiz Aydın Baruş’u da ziyaret ettik. İlgi ve alakasından dolayı da teşekkür ediyorum. Genç hakemlerimiz kendilerini geliştirip üst klasmanda görev alacaklardır. Türk hakemlerimize güveniyor ve onların her daim yanındayız" dedi.

Konuşmaların ardından hakemler için pasta kesildi. İl hakemliğine terfi eden Onur Karabulut, Aslıhan Erol, Seda Canlı, Furkan Özkan, Serkan Özkan, Alper Açıkgül, Mehmet Yiğit Kılınç, Oğuzhan Dündar ve Aladdin Berkay Cinevre’ye kokartları takıldı.

Ayrıca Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı ve TFF Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Köksal’a, Isparta İl Hakem Kurulu ve dernek yönetimi tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Hakemler daha sonra sezonun ilk antrenmanını yaptı.