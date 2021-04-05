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Ispartalı atletler, dereceleriyle göz doldurdu

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Türk atletizminin tabana yayılmasını sağlayan Atletizm Geliştirme Projesi yarışmalarının 2’nci ayağı grup müsabakaları Konya’da hafta sonu yapıldı.

ISPARTA 05.04.2021, 14:04
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Ispartalı atletler, dereceleriyle göz doldurdu

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Türk atletizminin tabana yayılmasını sağlayan Atletizm Geliştirme Projesi yarışmalarının 2’nci ayağı grup müsabakaları Konya’da hafta sonu yapıldı.

Müsabakalarda Isparta’yı temsil eden sporcular derecelere imza atarak, takım halinde 4 kupa, ferdi ise 3 madalya kazandılar. Farklı yaş kategorilerinde 6 takımı, 13 Nisan’da Aydın’da düzenlenecek yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.
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