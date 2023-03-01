Isparta’dan deprem bölgesine 526 kilogram et gönderildi

Isparta’da 32 adet küçükbaş hayvan kesilerek toplamda 526 kilogram kemiksiz et deprem bölgesine gönderildi.

Isparta Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeleri, Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü aracılığıyla merkez üssü Kahramanmaraş olan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden zarar görenler için 32 adet küçükbaş hayvan kesime giderek vatandaşların et ihtiyacı karşılanacak. Birlik üyeleri ve destekçilerin verdiği hayvanların kesimi tamamlanarak etler paketlendi. Araçlara yüklenen 526 kilogram kemiksiz et, deprem bölgelerinde oluşturulan noktalara teslim edilecek.