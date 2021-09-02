Isparta’daki uyuşturucu operasyonlarında 44 şüpheli yakalandı

Isparta’da polisin Ağustos ayında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 44 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 13-31 Ağustos tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 44 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 95 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) emdirilmiş kağıt, 25,6 gram eroin, 7,1 gram metamfetamin, 0,9 gram esrar, 38,5 gram toz halinde sentetik ecza, 9 adet sentetik ecza, 3,2 gram skunk esrar, 2 adet ecstasy ve çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi.

3 şüpheli tutuklandı

Yakalanan şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağalama” ve “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından işlem yapıldı. 3 şüpheli ise “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aranan 7 şahıs yakalandı

Öte yandan aranana şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak”, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçlarından 7 şahıs yakalanarak, cezaevine teslim edildi.