Isparta’daki 6 okulda depreme karşı güçlendirme çalışması yapılıyor

Isparta’da bulunan 6 okulda muhtemel bir depreme karşı güçlendirme çalışması yapılıyor.

Türkiye’nin deprem riski dağılım haritasında genel olarak birinci derecedeki deprem kuşağı üzerinde yer alan Isparta’da da okullar muhtemel bir depreme karşı bir süredir planlı biçimde güçlendiriliyor. Bunun yanı sıra eğitim öğretimin aksamaması için de gerekli planlamalar önceden her yönüyle planlanarak yürütülüyor. Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Isparta’da güçlendirme çalışmaları tamamlanan Şehit Sezgin Uludağ İlkokulu ve Şehit Ali Yılmaz Borsa İstanbul İlkokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Baydur, "Kahramanmaraş merkezli depremde bir kez daha görüldüğü üzere depremde binalarımızın sağlamlığı can ve mal kaybına sebebiyet veren en önemli etmen. Birinci derece deprem bölgesinde yer alan Isparta’da da durum farklı değil. Canımız öğrencilerimizin ve personelimizin olası bir depremde can güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla bu çalışmaları mevzuata uygun biçimde, velilerimizin de desteğiyle gerçekleştirdik ve kalan okullarımızı da depremsellik açısından güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Isparta’da güçlendirme çalışmalarının yapıldığı okullar hakkında bilgiler veren Baydur, "Örneğin depremsellik değerlendirmelerinden sonra Şehit Mehmet Ünal İlkokulu, Güneykent Yunus Emre İlk ve Ortaokulu, Büyükgökçeli İlkokulu, Ali Haydar Albayrak İlkokulu, Bahçelievler Ortaokulu, Yaka İlkokulu ve Ortaokulu ile Şehit Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu binalarını riskli olarak değerlendirerek binalarının yıkımı tamamladık ve şu anda yeni binalarının inşaatına devam ediyoruz. Yine değerlendirmeler sonucunda binasının güçlendirilmesine karar verilen Isparta Merkez Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Şehit Ramazan Yiğit İmam Hatip Ortaokulu, Üçkardeşler Ortaokulu, Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gül Şehri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yalvaç Öğretmenevinin güçlendirme çalışmaları başlatılmak üzere binalarını şu anda boşaltmış durumdayız. Yakın zamanda bu okullarımızın güçlendirme çalışmalarını başlatacağız" şeklinde konuştu.