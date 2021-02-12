Isparta’da zabıtadan seyyar çiçekçi denetimi

Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehrin değişik noktalarında seyyar olarak çiçek satışı yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda özellikle şehir merkezi kavşakları trafik ışıkları başta olmak üzere, umuma açık noktalarda seyyar olarak çiçek satışı yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalarda çok sayıda çiçek müsadere edilirken, çiçek satışı yapan kişilere yönelik Kabahatler Kanununa göre idari yaptırım uygulandı.