Isparta’da yüz yüze eğitimin ilk dersi “Afet Eğitimi” oldu

Isparta’da 1 Haziran itibariyle uygulanmaya başlanan kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte ilkokullarda da yüz yüze eğitimler başladı. Kentte İlkokul öğrencilerinin ilk dersinde Afet Farkındalık Eğitimi verilerek anlamlı bir başlangıç yapıldı.

Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Isparta Valiliği önünde kurulan eğitim çadırında verilen ilk eğitime Ülkü İlkokulu öğrencileri katıldı. Öğrencilere başta deprem olmak üzere yangın, su baskını gibi olayların öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler AFAD Eğitim Uzmanı Şengül Dokur tarafından görseller eşliğinde anlatıldı.

“Hedefimiz Isparta’da yaşayan tüm vatandaşlarımıza bu eğitimi verebilmek”

Eğitimin başlangıcında kısa bir konuşma yapan AFAD İl Müdürü Ethem Kılıçarslan “Yüz yüze eğitimin bu ilk dersinde sevgili öğrencilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduk. Sizleri çok özlemiştik. Biliyorsunuz 2021 Yılı İçişleri Bakanlığı’mız tarafından Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Bizler de yıl başından beri aralıksız olarak eğitimlerimize devam ediyoruz. Hedefimiz Isparta’da yaşayan tüm vatandaşlarımıza bu eğitimi verebilmek. Eğitime katıldığınız için sizlere ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitimde aktarılan bilgileri pürdikkat dinleyen öğrenciler ise yaklaşık bir aylık aranın ardından yeniden başlayan yüz yüze eğitimin heyecanını yaşarken ilk dersin afet farkındalığı hakkında olmasının kendilerini mutlu ettiğini söylediler. Öğrenciler eğitimden aldıkları bilgileri evde ailelerine de aktaracaklarını belirtiler.

AFAD eğitim çadırı 15 gün süreyle Isparta Valiliği önünde faaliyetlerine devam edecek. Eğitim çadırından vatandaşlarımız da faydalanabilecek.