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Isparta’da yılan operasyonu

Isparta’da itfaiye ekipleri, köpek kulübesinin yakınına saklanan yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğaya saldı.

ISPARTA 15.06.2021, 12:04
Isparta’da yılan operasyonu

Isparta’da itfaiye ekipleri, köpek kulübesinin yakınına saklanan yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğaya saldı.

Deregümü köyünde bir evin bahçesinde köpeğin sürekli havlaması üzerine köpeğin yanına giden vatandaşların yılanı görmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanın köpek kulübesine saklandığını tespit etti. Ekipler kısa süreli çalışmanın ardından yılanı saklandığı yerden çıkardı. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması sonucu yaklaşık 1.5 metre boyunda olan yılan canlı olarak yakalandı. Çuvala konulan yılan daha sonra köyden uzak bir alanda doğal ortamına salındı.
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