Isparta’da yenilenen cami tuvaletleri ücretsiz olacak
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN ŞEHİRDEKİ CAMİ TUVALETLERİNİN YENİLENECEĞİ VE 24 SAAT ÜCRETSİZ OLARAK HİZMET VERECEĞİNE İLİŞKİN SÖZÜNÜN İLKİ ULU CAMİ TUVALETİNİN YENİLENMESİYLE GERÇEKLEŞMİŞT
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in şehirdeki cami tuvaletlerinin yenileneceği ve 24 saat ücretsiz olarak hizmet vereceğine ilişkin talimatı kapsamında Ulu Cami’nin tuvaletinin yenilendi.
Bay-bayan tuvaletleri ile abdest alma yerleri yenilenen, engellilerin de rahatlıkla kullanabileceği şekle getirilen Anıtlar Kuruluna ait Ulu Cami tuvaletinin ardından yine mülkiyeti Anıtlar Kuruluna ait olan Kavaklı Cami ve Mimar Sinan Cami tuvaletlerinin yenilenmesi amacıyla projeler hazırlandı ve önümüzdeki günlerde yapım ihalesine çıkılacak.
Anıtlar Kurulundan alınan izin üzerine ihale hazırlıkları başlayan, projesi hazırlanan Kavaklı Cami ve Mimar Sinan Camileri de aynı Ulu Cami tuvaletinde olduğu gibi modern bir şekle kavuşacak ve vatandaşların ücretsiz olarak kullanımına sunulacak.
Camiler de engelli vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği, bakım ve temizliği belediye tarafından gerçekleştirilecek olan tuvaletler ücretsiz hizmet verecek.
Yol kodu altında bulunan cami tuvaletleri, yol seviyesine çıkarılacak, yeni abdesthaneler eklenecek. Tuvaletlerin yapım ihalelerinin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi bekleniyor.
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