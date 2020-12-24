banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Aslan artık kükremeyecek!
Aslan artık kükremeyecek!
Arjantin, Rus aşısı Sputnik V'nin kullanımını onayladı
Arjantin, Rus aşısı Sputnik V'nin kullanımını onayladı
Amerikalı zenginler vergiden nasıl kaçıyor?
Amerikalı zenginler vergiden nasıl kaçıyor?
Gram altın 462 lira seviyelerinde
Gram altın 462 lira seviyelerinde

Isparta’da yayaya yol vermeyen 1606 sürücüye para cezası uygulandı

Isparta’da trafik ekiplerinin bu yıl yaptığı denetimlerde yayaya yol vermeyen 1606 sürücüye para cezası uygulandı. Isparta Trafik Denetleme Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan, 2019 yılına göre rakamın düştüğünü belirterek, “Yaşanan düşüş kurallara uyulmaya başlandığını gösteriyor” dedi.

ISPARTA 24.12.2020, 16:23
1
Isparta’da yayaya yol vermeyen 1606 sürücüye para cezası uygulandı

Isparta’da trafik ekiplerinin bu yıl yaptığı denetimlerde yayaya yol vermeyen 1606 sürücüye para cezası uygulandı. Isparta Trafik Denetleme Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan, 2019 yılına göre rakamın düştüğünü belirterek, “Yaşanan düşüş kurallara uyulmaya başlandığını gösteriyor” dedi.

Isparta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yıl boyunca kentin farklı noktalarında ‘yaya öncelikli trafik’ denetimleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ekipler bugün Kaymakkapı meydanında denetim yaptı. Denetime Isparta Trafik Denetleme Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan da katıldı. Denetimlerde yayalara yol vermeyen sürücüler durdurularak, eğitim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

“1606 sürücüye idari yaptırım uyguladık”

Denetim sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Isparta Trafik Denetleme Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan, 18 Ekim 2018 tarihinde karayolları trafik kanununun 74. maddesinde yapılan değişiklikle ışıklı yerler ile trafik polisinin bulunduğu bölgeler haricinde işaret ve levhalarla belirlenmiş yaya geçitlerinde ilk geçiş hakkının yayalara verildiğini söyledi. 2 yıldır yapılan denetimlerde bu kurala uymayan sürücülere idari yaptırım uygulandığını kaydeden Özkan, “2020 yılı içerisinde 1606 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermediği için idari yaptırım uyguladık” dedi.

“Geçen yıla oranla düşüş yaşandı”

Özkan, 2019 yılında 1800 araç sürücüne yayalara öncelik vermediği için cezai işlem uygulandığını ancak bu rakamın 2020 yılında düşmesinin olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti. Özkan, “Rakamın bu sene 1606’ya düşmesi kuralların uygulanmaya başlandığı anlamına geliyor. Sayının azalmasının olumlu yönde anlaşılması gerekir. Gönül ister ki, bu kurallara tamamen uyulsun ve hiç ceza yazılmasın” dedi.

“Yaya önceliği konusunda yanlış bir anlaşılma var”

Öte yandan yayaların ilk geçiş hakkını kullanmaları konusunda yanlış bir anlaşılma da yaşandığına değinen Durmuş Ali Özkan, “İşaret ve levhalarla belirlenmiş yaya geçitleri denildiği halde işaret ve levha olmayan, karşıdan karşıya geçilmeye müsait yerlerde yayalar kendilerini yola atıp, araç sürücülerinin durmalarını beklemektedirler. Sürücüler de işaret ve levha olmadığı için yayalara geçiş önceliği vermemektedir. Burada bir karmaşa yaşanmaktadır. İşaret ve levha olmayan yerlerde yayalara ancak güvenli geçişi kullanmak şartıyla karşıdan karşıya geçilebilir" diye konuştu.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
13°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 13 26
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 13 21
7. Karagümrük 13 20
8. Trabzonspor 14 20
9. Malatyaspor 12 19
10. Göztepe 14 18
11. Kasımpaşa 13 18
12. Antalyaspor 13 17
13. Konyaspor 12 15
14. Başakşehir 12 15
15. Rizespor 12 15
16. Sivasspor 12 14
17. Gençlerbirliği 12 12
18. Kayserispor 12 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Chelsea 14 25
6. Tottenham 14 25
7. Southampton 14 24
8. Man City 13 23
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 14 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 13 21
8. Celta de Vigo 14 19
9. Athletic Bilbao 15 18
10. Cádiz 14 18
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 15 15
14. Levante 14 15
15. Eibar 14 15
16. Elche 13 15
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12