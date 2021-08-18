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Isparta’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Isparta’da kızıyla birlikte yaşayan 89 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

ISPARTA 18.08.2021, 14:45
Isparta’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Isparta’da kızıyla birlikte yaşayan 89 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Yedişehitler Mahallesi 2917 Sokak’taki 4 katlı bir binanın 3’üncü katında yaşayan Huma A.’yı yatağında hareketsiz gören kızı, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi, Huma A.’nın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından Huma A.’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Huma A.’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.
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